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26 июня 2026, 22:25

В Житомирской области подростки устроили ДТП с мотоциклом

26 июня 2026, 22:25
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла в Коростышеве на перекрестке улиц Ивана Богуна и Независимости. В результате ДТП пострадали подростки

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 15-летний водитель мотоцикла Kayo Enduro перевозил своего сверстника. Он столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 16-летний парень. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажир. Обоих госпитализировали.

"Полицейские обращаются к родителям: не допускайте, чтобы дети управляли транспортными средствами без водительского удостоверения. Право управления мотоциклами категорий А1 и А наступает с 16 лет, а легковыми автомобилями категории В – с 18 лет после прохождения обучения, сдачи экзаменов и получения соответствующего удостоверения", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области 10-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Его госпитализировали в больницу.

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