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28 червня 2026, 11:59

На Львівщині вантажівка на смерть збила пішохода

28 червня 2026, 11:59
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Фото: Національна поліція
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У місті Городок Львівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, 27 червня близько 16:50 на вулиці Авіаційній.

Водій вантажівки MAN, 27-річний житель Львівського району, здійснив наїзд на 58-річного пішохода – місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Києві 18-річний водій мотоцикла Benelli наїхав на чоловіка. Відомо, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці. 18-річний водій отримав легкі тілесні ушкодження.

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ДТП поліція Львівщина вантажівка смертельна ДТП пішохід
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