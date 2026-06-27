Смертельное ДТП в Киеве: 18-летний мотоциклист влетел в пешехода
Авария произошла днем 27 июня на пересечении ул. Семьи Кульженко и Большой кольцевой дороги. К сожалению, погиб человек
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Предварительно, 18-летний водитель мотоцикла Benelli наехал на мужчину. Известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте. 18-летний водитель получил легкие телесные повреждения.
"Устанавливаются все обстоятельства и механизм происшествия", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Винницкой области внедорожник вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм на месте погибли две женщины.
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