Смертельное ДТП в Киеве: 18-летний мотоциклист влетел в пешехода

Фото: Национальная полиция

Авария произошла днем 27 июня на пересечении ул. Семьи Кульженко и Большой кольцевой дороги. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно, 18-летний водитель мотоцикла Benelli наехал на мужчину. Известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте. 18-летний водитель получил легкие телесные повреждения.

"Устанавливаются все обстоятельства и механизм происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области внедорожник вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм на месте погибли две женщины.