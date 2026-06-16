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16 июня 2026, 18:55

Во Львовской области мужчина забил знакомого до смерти

16 июня 2026, 18:55
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области задержан мужчина, убивший знакомого. Он жестоко избил его во время ссоры

Об этом сообщает полиция Львовской полиции, передает RegioNews.

Местная жительница нашла своего брата избитым во дворе. Как выяснили правоохранители, ранее судимый 34-летний житель пришел к 50-летнему знакомому. Когда между ними произошел конфликт, младший нанес старшему удары руками и ногами в разные части тела, нанеся тяжкие телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве органов прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до десяти лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.

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