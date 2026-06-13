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13 июня 2026, 12:26

В центре Днепра произошел конфликт со стрельбой

13 июня 2026, 12:26
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Фото: ДС новости Днепр
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В субботу, 13 июня, в центре города произошла стычка, во время которой один из участников открыл огонь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между группой граждан возник конфликт, в результате которого один из мужчин получил травмы.

Также во время конфликта один из фигурантов произвел несколько выстрелов из оружия – от стрельбы никто не пострадал.

Полицейские установили всех участников инцидента. Сейчас с ними работают. Следователи квалифицировали происшествие по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По информации в местных телеграм-каналах, в конфликте принимали участие военные и представители частного охранного агентства "Леон". Как утверждают очевидцы, на улице Князя Владимира Великого люди в военной форме сняли квартиру посуточно и всю ночь шумели. На место вызвали частную охрану, однако на замечания нарушители отреагировали агрессивно: один из них начал жестоко избивать охранника. Когда прибыла полиция, ситуация обострилась – один из мужчин начал стрелять.

Напомним, в Ужгороде мужчина с пистолетом взял жену и ребенка в заложники. Полиция инкриминирует злоумышленнику незаконное обращение с оружием и лишение свободы.

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