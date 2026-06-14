В Киевской области мужчина угрожал полицейским убийством

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Бориспольский горрайонный суд завершил рассмотрение дела в отношении мужчины, обвиняемого в угрозе или применении насилия к работнику правоохранительного органа. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина в пьяном виде вышел на лестничную площадку, где были полицейские. Стражи порядка прибыли по вызову его сестры, которая сообщила о домашнем насилии. Полицейские намеревались привлечь мужчину к административной ответственности.

Однако во время общения со стражами порядка мужчина начал размахивать двумя металлическими ножами, а в частности - выражал угрозы убийством. Впоследствии его задержали. На суде он отказался давать объяснения. Заявил, что вину осознал.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали дебошира, который угрожал прохожим ножом и напал на патрульных.