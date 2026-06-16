На Львівщині чоловік забив знайомого до смерті

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У Львівській області затримали чоловіка, який вбив знайомого. Він жорстоко побив його під час сварки

Про це повідомляє поліція Львівської поліції, передає RegioNews.

Місцева жителька знайшла свого брата побитим у подвір'ї. Як з'ясували правоохоронці, раніше судимий 34-річний житель прийшов до 50-річного знайомого. Коли між ними стався конфлікт, молодший завдав старшому ударів руками й ногами в різні частини тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий помер.

"Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.