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15 июня 2026, 16:14

Кровавая стычка в Кривом Роге: полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений

15 июня 2026, 16:14
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Криворожские полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Преступление произошло вечером 13 июня в одном из развлекательных заведений города

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

В ходе разговора нападающий нанес 45-летнему мужчине удар в голову. С полученными травмами пострадавший госпитализирован в больницу.

Преступление произошло вечером 13 июня в одном из развлекательных заведений города. Сотрудники полиции установили, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему тяжкое телесное повреждение.

Правоохранители оперативно установили местонахождение фигуранта и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина оказался в реанимации после жестокого избиения во время застолья с соседом. Нападающего уже задержала полиция.

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