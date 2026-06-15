Кровавая стычка в Кривом Роге: полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений
Криворожские полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Преступление произошло вечером 13 июня в одном из развлекательных заведений города
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .
В ходе разговора нападающий нанес 45-летнему мужчине удар в голову. С полученными травмами пострадавший госпитализирован в больницу.
Преступление произошло вечером 13 июня в одном из развлекательных заведений города. Сотрудники полиции установили, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему тяжкое телесное повреждение.
Правоохранители оперативно установили местонахождение фигуранта и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Тернопольской области мужчина оказался в реанимации после жестокого избиения во время застолья с соседом. Нападающего уже задержала полиция.