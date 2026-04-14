Обыски в U420: правоохранители работают во Львове, Харькове и Одессе

Во вторник, 14 апреля, в нескольких городах Украины происходят следственные действия с участием правоохранителей в магазинах сети U420. В частности, обыски проводятся во Львове, Харькове и Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Как сообщают очевидцы, во Львове правоохранители посетили магазин на улице Городоцкой.

Пока официальные детали относительно оснований проведения следственных действий и их результатов не разглашаются.

Информация уточняется.

Как известно, журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции. Сейчас сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров.

Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Напомним, в Днепре неизвестные повредили вход в магазин сети U420, разбив стекло в дверях. Инцидент произошел на проспекте Науки.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором зафиксированы повреждения подобных магазинов в Днепре. Авторы роликов заявляли о так называемой "зачистке" со стороны "неизвестных националистов Днепра" и обвиняли сеть в причастности к обращению запрещенных веществ.

Подобные случаи повреждения магазинов сети фиксировались и в других городах Украины.

