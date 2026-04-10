10 квітня 2026, 14:45

Черговий напад на U420: у Дніпрі пошкодили магазин мережі

10 квітня 2026, 14:45
Фото: Telegram/ Дніпро оперативний. Війна
У Дніпрі невідомі пошкодили вхід до магазину мережі U420, розбивши скло у дверях. Інцидент стався на проспекті Науки

Про це повідомляє видання "Відомо" з посиланням на Telegram-канал "Дніпро оперативний. Війна", передає RegioNews.

За попередніми даними, магазин входить до мережі, де під виглядом "сувенірної продукції" реалізують речовини, обіг яких заборонений постановою Кабінету міністрів .

Раніше у соцмережах поширювалося відео, на якому зафіксовано пошкодження подібних магазинів у Дніпрі. Автори роликів заявляли про так звану "зачистку" з боку "невідомих націоналістів Дніпра" та звинувачували мережу у причетності до обігу заборонених речовин.

Подібні випадки пошкодження магазинів цієї мережі фіксувалися і в інших містах України.

Читайте також: Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні

Нагадаємо, засновник наркокартелю "Хімпром" Єгор Буркін (Левченко) судиться із Зеленським через санкції. Його активи заблоковано, ведення торгівельної та будь-якої іншої діяльності на території України заборонено.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, як раніше писало видання RegioNews, розпочалося ще в 2014 році. У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків.

Читайте також: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

наркотики Дніпро магазин сувенір пошкодження наркобізнес U420
До 12 років за ґратами: судитимуть іноземця, який розсилав наркотики поштою у Києві
09 квітня 2026, 13:23
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
10 квітня 2026, 15:59
Вибивали борги та погрожували: на Київщині викрили "банду", яка пересувалась вночі у масках-обличчях
10 квітня 2026, 15:45
Скандально відомого харківського депутата оголосили в міжнародний розшук
10 квітня 2026, 15:31
В Одесі зірвали замах на офіцера ВМС ЗСУ: затримано іноземного кілера
10 квітня 2026, 15:27
Українська митниця отримала нового керівника
10 квітня 2026, 15:12
На Закарпатті в ДТП зіткнулися Skoda та вантажівка DAF: постраждали діти
10 квітня 2026, 14:53
До напівсмерті побили підприємця в Полтаві: нападники отримали 18 і 15 років
10 квітня 2026, 14:37
На Волині постачальник електроенергії "заробив" зайві десятки тисяч: як це сталось
10 квітня 2026, 14:20
На Полтавщині авто влетіло в паркан: двоє пасажирок у лікарні
10 квітня 2026, 13:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
