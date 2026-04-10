Черговий напад на U420: у Дніпрі пошкодили магазин мережі

У Дніпрі невідомі пошкодили вхід до магазину мережі U420, розбивши скло у дверях. Інцидент стався на проспекті Науки

Про це повідомляє видання "Відомо" з посиланням на Telegram-канал "Дніпро оперативний. Війна", передає RegioNews.

За попередніми даними, магазин входить до мережі, де під виглядом "сувенірної продукції" реалізують речовини, обіг яких заборонений постановою Кабінету міністрів .

Раніше у соцмережах поширювалося відео, на якому зафіксовано пошкодження подібних магазинів у Дніпрі. Автори роликів заявляли про так звану "зачистку" з боку "невідомих націоналістів Дніпра" та звинувачували мережу у причетності до обігу заборонених речовин.

Подібні випадки пошкодження магазинів цієї мережі фіксувалися і в інших містах України.

Нагадаємо, засновник наркокартелю "Хімпром" Єгор Буркін (Левченко) судиться із Зеленським через санкції. Його активи заблоковано, ведення торгівельної та будь-якої іншої діяльності на території України заборонено.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, як раніше писало видання RegioNews, розпочалося ще в 2014 році. У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків.

