История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране

Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...

Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...

Фото: соцсети

Полномасштабная война – не то время, когда можно говорить о масштабном развитии бизнеса. Страна, которая защищается от агрессии, да еще агрессии такого серьезного врага, думает в первую очередь о собственном выживании, а не о том, как заработать больше денег.

Впрочем, даже в такие времена в Украине появляются новые рабочие места, новые точки на бизнес-карте страны. И далеко не всегда они связаны с оборонно-промышленным комплексом (то есть с отраслью, которая напрямую работает на войну, армию, словом, на защиту государства и страны). И иногда такие бизнесы оказываются не совсем такими, как позиционируют себя на публике. Более того, следствием их деятельности становятся довольно-таки громкие скандалы, которые выходят за рамки онлайн-пространства, превращаясь в реальные, не совсем законные, но вполне очевидные действия.

Бизнес, который развивается, и скандал с Цимбалюком

Одним из таких случаев стала история с так называемыми кофешопами под брендом U420. Сам бизнес позиционирует себя как "уникальные заведения с атмосферой релакса, стильным дизайном и качественными продуктами на основе каннабиноидов". Естественно, продукты эти, как уверяли в U420, вполне легальны – то есть это никакие не наркотики, а всего лишь CBD-напитки, то есть вполне законные и даже полезные.

Фото: u420.com.ua

Для большего эффекта владельцы сети разогнали рекламную кампанию через известных блоггеров и вообще известных людей. Так, одним из тех, кто взялся рекламировать U420, стал ныне популярный актер Тарас Цымбалюк. За что ему, кстати, довольно быстро пришлось извиняться и классически обещать "в дальнейшем фильтровать все запросы еще более тщательно и ответственно".

Коллаж: theantmedia.com

Что же произошло такого, что эта сеть, продающая клиентам легальную, законную и не запрещенную в стране продукцию, вызвала негодование? Дело в том, что ситуация с "сувенирами" (а именно так представляют товары на сайте сети) оказалась далеко не такой белой и пушистой, как это подавалось изначально.

Наркотики или нет?

Журналисты известного проекта Bihus.Info, заинтересовавшись работой этой сети, сделали простой и логичный шаг – приобрели в нескольких столичных офлайн-магазинах U420 их "сувениры" и передали приобретенное на экспертизу, причем в две разные лаборатории, государственную, при МВД.

Что же оказалось в результате? А оказалась, как рассказали журналисты, синтетический каннабиоид, одна из разновидностей наркотика под названием "спайс". При этом, отмечают в Bihus.info, создатели этого продукта предположительно регулярно изменяют форму вещества в "сувенире". Для чего это делается?

Скрин видео Bihus.Info

А для того, чтобы обходить государственные ограничения и запреты. Так как тот же синтетический каннабиоид попал в список запрещенных Кабинетом министров веществ только в начале февраля 2026 года. Значит достаточно немного изменить формулу продукта – и он уже автоматически не подпадает под запрет. То есть его можно продавать открыто и дальше.

Впрочем, мы уже погружаемся в узкоспециальные, химико-технологические особенности процесса – а это тема соответствующих государственных структур. Мы же обратим внимание на реакцию, которая имела место в отечественном обществе после обнародования расследователями из Bihus.info информации о не очень чистой истории с "легальными" "сувенирами" U420.

Погромы, заявления и вопросы правоохранителям

Для начала повторимся – те селебрити, которые рекламировали сеть, начали извиняться, поняв, в какую неприятную историю они вляпались. Но это было только начало. Потому что по словам последовали и действия. Действия простые и ожидаемые. Магазины сети начали громить.

А громить есть что, потому что, по имеющейся информации, только в Киеве за год таких магазинов открылось три десятка. Появились они и в других крупных городах. К примеру, в Харькове, где в нескольких районах в таких магазинах (их в столице Слобожанщине уже более десятка) побили окна. Кстати, нападавших на один из магазинов U420, на Салтовке, оперативно задержали правоохранители. Позже разрисовывать и бить витрины магазинов начали и в других городах страны.

Во Львове ситуация несколько отличается от харьковской. Там вместо разбивания окон на сеть начали наступать местные депутаты. Представительница "Голоса" Виктория Христенко рассказала, как ее 13-летней дочери обещали "кайф" в одном из магазинов U420. Можно, конечно, перевести все в шутку и предположить, что и от сувенирной продукции кто-то действительно кайфонет – но Христенко, которая не только мама подростка, но еще и глава образовательной комиссии Львовского городского совета, это предложение ее ребенку расценила более чем серьезно. Поддержал возмущение депутата и городской голова Львова Андрей Садовый. Который заявил, что оперативно передал соответствующие заявления о как минимум проверке сети в полицию и прокуратуру.

Кстати, погромы магазинов сети начались не только в Харькове, но и во Львове. И, конечно, в Киеве, где магазинов U420, как уже было сказано, больше всего. Возникла даже версия, что это не столько возмущенные граждане, сколько какие-то скрытые конкуренты – но с этим пусть уже разбираются правоохранители.

Хотя, прежде всего, им все-таки надо будет обратить внимание на то, что же продают в этих кофешопах. Жаль только, что это обычно происходит только тогда, когда их внимание обращают журналисты или общественные активисты. И снова, и снова возникают вопросы – почему украинские силовики могут заметить хитрые планы врага, готовящего покушения на целых Гордона или Стерненко, а сомнительные магазины, открыто торгующие в больших городах, упорно не замечают. Или, скажем, почему на "контрольные закупки" в публичных домах их хватает, а прийти в "магазин сувениров" и приобрести образец продукции не получается…