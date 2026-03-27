27 марта 2026, 12:25

Наркотики в свободном доступе: по Украине начали громить магазины U420

Фото: соцсети
В разных городах Украины зафиксирована волна нападений на магазины сети U420, где под видом сувенирной продукции продают психотропные вещества

Об этом пишет RegioNews.

В социальных сетях ходят сообщения об инцидентах, во время которых люди разбивают витрины , повреждают фасады и оставляют на зданиях надписи.

Ранее журналисты Bihus.Info в рамках расследования обнародовали результаты лабораторного анализа продукции этой сети.

Согласно выводам экспертов, в продукции, продаваемой под видом "сувениров", был обнаружен опасный психотропный компонент – синтетический каннабиноид, принадлежащий к группе так называемых "спайсов".

Журналисты отмечают, что приобрели продукцию в нескольких киевских магазинах. В то же время следует подчеркнуть, что вещество, найденное в продукции, было включено в список запрещенных только 5 февраля. Это может свидетельствовать о возможных попытках изменить состав товара для обхода новых законодательных ограничений.

Исследования проводились как в частной лаборатории, так и в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД.

Сеть U420 начала активно открывать свои физические точки весной 2025 года и быстро нарастила масштаб. Сегодня ее магазины работают не только в Киеве, но постепенно появляются в Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Широкой популярности бренда способствовала агрессивная рекламная кампания в социальных сетях, в которой принимали участие известные блоггеры, такие как Тарас Цимбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шолудько и Дана Грин.

Особую опасность представляет то, что продукцию реализуют без проверки возраста, что дает подросткам легкий доступ к ней.

Напомним, депутаты Львовского городского совета планируют обратиться в правоохранительные и государственные органы с требованием проверить сеть магазинов U420, где под видом "сувениров" могут продавать запрещенные психотропные вещества.

