Очередное нападение на U420: в Днепре повредили магазин сети

Фото: Telegram/ Днепр оперативный. Война

В Днепре неизвестные повредили вход в магазин сети U420, разбив стекло в дверях. Инцидент произошел на проспекте Науки

Об этом сообщает издание "Відомо" со ссылкой на Telegram-канал "Днепр оперативный. Война", передает RegioNews.

По предварительным данным, магазин входит в сеть, где под видом "сувенирной продукции" реализуют вещества, оборот которых запрещен постановлением Кабинета министров.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором зафиксированы повреждения подобных магазинов в Днепре. Авторы роликов заявляли о так называемой "зачистке" со стороны "неизвестных националистов Днепра" и обвиняли сеть в причастности к обращению запрещенных веществ.

Подобные случаи повреждения магазинов сети фиксировались и в других городах Украины.

Напомним, основатель наркокартеля "Химпром" Егор Буркин (Левченко) судится с Зеленским из-за санкций. Его активы заблокированы, ведение торговой и любой другой деятельности на территории Украины запрещено.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине , как ранее писало издание RegioNews, началась еще в 2014 году. В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов.

