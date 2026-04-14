14 квітня 2026, 11:35

Обшуки в U420: правоохоронці працюють у Львові, Харкові та Одесі

Фото: соцмережі
У вівторок, 14 квітня, у кількох містах України відбуваються слідчі дії за участі правоохоронців у магазинах мережі U420. Зокрема, обшуки проводяться у Львові, Харкові та Одесі

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як повідомляють очевидці, у Львові правоохоронці навідалися до магазину на вулиці Городоцькій.

Наразі офіційні деталі щодо підстав проведення слідчих дій та їх результатів не розголошуються.

Інформація уточнюється.

Як відомо, журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів.

Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі пошкодили вхід до магазину мережі U420, розбивши скло у дверях. Інцидент стався на проспекті Науки.

Раніше у соцмережах поширювалося відео, на якому зафіксовано пошкодження подібних магазинів у Дніпрі. Автори роликів заявляли про так звану "зачистку" з боку "невідомих націоналістів Дніпра" та звинувачували мережу у причетності до обігу заборонених речовин.

Подібні випадки пошкодження магазинів цієї мережі фіксувалися і в інших містах України.

Читайте також: Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні

