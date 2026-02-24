11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 08:45

Підозрювану у львівському теракті взяли під варту до квітня

24 лютого 2026, 08:45
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Галицький районний суд Львова 23 лютого обрав запобіжний захід 33-річній жительці Костополя Рівненської області, підозрюваній у теракті в центрі міста

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Жінка перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

Як пише "Радіо Свобода", за словами підозрюваної, вона не усвідомлювала, що закладає вибухівку і що через неї можуть постраждати люди.

Останні місяці вона проживала у Львові та часто змінювала місця перебування. Вибухові пристрої виготовляла за відеозв'язком зі спільником, а деталі закуповувала сама. Ще один спільник перебував у Львові.

Прокурор Львівської області Назар Марків розповів, що підозрювана виготовляла саморобні пристрої під керівництвом чоловіка на ім’я Марк.

Прокуратура також перевіряє всі версії, зокрема можливу причетність Росії та інших спільників в Україні. За один вибуховий пристрій їй пропонували по тисячі доларів. Спілкування зі спільниками велося російською мовою.

Нагадаємо, за даними правоохоронців, спільницею підозрюваної в теракті у Львові виявилася неповнолітня. Саме вона зателефонувала на гарячу лінію поліції, коли інша фігурантка заклала вибухівку й покинула місце майбутнього теракту.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і працювала в патрульній поліції. Минулого року восени вона вийшла заміж.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд теракт арешт Львів вибух запобіжний захід підозрювана
У Дніпрі вибух у поліцейській будівлі розслідують як теракт
24 лютого 2026, 07:48
У поліції прокоментували вибух у Дніпрі
23 лютого 2026, 22:12
У Миколаєві стався вибух, постраждали семеро поліцейських
23 лютого 2026, 19:33
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »