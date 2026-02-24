Фото: Прокуратура України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Жінка перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

Як пише "Радіо Свобода", за словами підозрюваної, вона не усвідомлювала, що закладає вибухівку і що через неї можуть постраждати люди.

Останні місяці вона проживала у Львові та часто змінювала місця перебування. Вибухові пристрої виготовляла за відеозв'язком зі спільником, а деталі закуповувала сама. Ще один спільник перебував у Львові.

Прокурор Львівської області Назар Марків розповів, що підозрювана виготовляла саморобні пристрої під керівництвом чоловіка на ім’я Марк.

Прокуратура також перевіряє всі версії, зокрема можливу причетність Росії та інших спільників в Україні. За один вибуховий пристрій їй пропонували по тисячі доларів. Спілкування зі спільниками велося російською мовою.

Нагадаємо, за даними правоохоронців, спільницею підозрюваної в теракті у Львові виявилася неповнолітня. Саме вона зателефонувала на гарячу лінію поліції, коли інша фігурантка заклала вибухівку й покинула місце майбутнього теракту.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і працювала в патрульній поліції. Минулого року восени вона вийшла заміж.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів.