Иллюстративное фото: pixabay

В течение 22-23 февраля 2026 года во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 15 человек, среди них – 11 детей

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

У всех пострадавших симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, многократная рвота, боли в животе, диарея. Состояние пациентов – средней тяжести.

По предварительным данным, все пострадавшие в период 18-21 февраля питались в одном из развлекательных заведений Львова.

На объекте работают специалисты Госпродпотребслужбы совместно со специалистами областного центра контроля и профилактики болезней.

