Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также 133 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитой цели на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 24 российских военных нанесли по меньшей мере восемь ударов по Запорожью. Город атаковали беспилотниками. Повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Травмированы пять человек, среди них один ребенок.