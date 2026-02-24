09:34  24 февраля
"Очень громко бахнуло": свидетельница о взрыве в райотделе полиции Днепра
08:23  24 февраля
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
24 февраля 2026, 08:53

РФ ночью запустила по Украине "Искандер" и более 130 БПЛА: как отработала ПВО

24 февраля 2026, 08:53
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 24 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также 133 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитой цели на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 24 февраля 2026 года

Напомним, в ночь на 24 российских военных нанесли по меньшей мере восемь ударов по Запорожью. Город атаковали беспилотниками. Повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Травмированы пять человек, среди них один ребенок.

Украина война обстрелы ПВО беспилотники шахеды Искандер
