Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
Во вторник, 24 февраля, почти по всей Украине, кроме южных и юго-восточных областей, ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Будет скользко, так что руляйте осторожно и смотрите под ноги! Берегите себя и своих близких!" – отмечают спасатели.
По прогнозу синоптиков, ближайшая неделя в Украине будет влажной. Ожидаются осадки, мокрый снег, дождь и туманы.
