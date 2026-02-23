Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 24 февраля, почти по всей Украине, кроме южных и юго-восточных областей, ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Будет скользко, так что руляйте осторожно и смотрите под ноги! Берегите себя и своих близких!" – отмечают спасатели.

По прогнозу синоптиков, ближайшая неделя в Украине будет влажной. Ожидаются осадки, мокрый снег, дождь и туманы.