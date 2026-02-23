В Николаеве произошел взрыв, пострадали семь полицейских

фото: Национальная полиция

В понедельник вечером в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников патрульной полиции, которые припарковали там свои автомобили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Национальной полиции Ивана Выгивского.

По его словам, двое пострадавших правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

"Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, ежедневно стоящих на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", – отметил Выговский.

