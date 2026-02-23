21:58  23 февраля
23 февраля 2026, 19:33

В Николаеве произошел взрыв, пострадали семь полицейских

23 февраля 2026, 19:33
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В понедельник вечером в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников патрульной полиции, которые припарковали там свои автомобили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Национальной полиции Ивана Выгивского.

По его словам, двое пострадавших правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

"Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, ежедневно стоящих на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", – отметил Выговский.

Как сообщалось, в Николаеве правоохранитель за деньги освобождал мобилизованных из ТЦК. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

взрыв Николаев полицейское авто
