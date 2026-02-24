09:34  24 февраля
"Очень громко бахнуло": свидетельница о взрыве в райотделе полиции Днепра
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
24 февраля 2026, 10:35

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 240 тыс. преступлений, 1 100 подозрений и 240 приговоров

Фото: из открытых источников
За время полномасштабного вторжения органы прокуратуры задокументировали более 240 000 преступлений агрессии РФ против Украины. Более 210 тыс. из них – военные преступления

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, более 1 100 человек получили подозрения, каждый седьмой из них

– военный командир старшего или высшего офицерского состава РФ.

Для более 240 преступников уже есть приговоры украинских судов, остальные – вопрос времени.

Кравченко добавил, что прокуратура работает в тесной координации с международными партнерами и Международным уголовным судом. В настоящее время созданы три совместных следственных группы с представителями 10 стран мира для формирования доказательной базы против виновных.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится отдавать территории в обмен на прекращение огня, потому что российский диктатор Путин не собирается заканчивать войну .

Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

