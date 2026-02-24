В Луцке мужчина выпал из окна: полиция говорит о самоубийстве

Фото: Аверс

В понедельник, 23 февраля, возле дома по улице Гулака-Артемовского в Луцке нашли тело мужчины. По словам очевидцы, он выпал из окна квартиры на четвертом этаже

Об этом сообщает ТРК Аверс, передает RegioNews.

Журналисты, ссылаясь на собственные источники, говорят, что погибший сначала оставил предсмертную записку, а затем прыгнул из окна.

Прибывшие на место парамедики пытались предоставить сердечно-легочную реанимацию, но безрезультатно.



Предварительно в полиции инцидент квалифицировали как самоубийство.

"Установлено, что это лучанин 1964 года рождения. Тело без признаков насильственной смерти, его направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту будут внесены сведения в ЕРДР по статье 115 УК Украины", – отметила начальница отдела коммуникации ГУНП в Волынской области Ольга Бузу.

Напомним, в Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала из 10 этажа и погибла. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Продолжается расследование.