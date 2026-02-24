09:34  24 февраля
"Очень громко бахнуло": свидетельница о взрыве в райотделе полиции Днепра
08:23  24 февраля
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
24 февраля 2026, 09:57

В Луцке мужчина выпал из окна: полиция говорит о самоубийстве

24 февраля 2026, 09:57
Фото: Аверс
Читайте також
В понедельник, 23 февраля, возле дома по улице Гулака-Артемовского в Луцке нашли тело мужчины. По словам очевидцы, он выпал из окна квартиры на четвертом этаже

Об этом сообщает ТРК Аверс, передает RegioNews.

Журналисты, ссылаясь на собственные источники, говорят, что погибший сначала оставил предсмертную записку, а затем прыгнул из окна.

Прибывшие на место парамедики пытались предоставить сердечно-легочную реанимацию, но безрезультатно.

Предварительно в полиции инцидент квалифицировали как самоубийство.

"Установлено, что это лучанин 1964 года рождения. Тело без признаков насильственной смерти, его направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту будут внесены сведения в ЕРДР по статье 115 УК Украины", – отметила начальница отдела коммуникации ГУНП в Волынской области Ольга Бузу.

Напомним, в Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала из 10 этажа и погибла. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Продолжается расследование.

полиция самоубийство Луцк Тело мужчина свидетели окно
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 240 тыс. преступлений, 1 100 подозрений и 240 приговоров
24 февраля 2026, 10:35
Оккупанты обстреляли центр Херсона: в МВА показали последствия
24 февраля 2026, 10:22
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 09:55
"Очень громко бахнуло": свидетельница о взрыве в райотделе полиции Днепра
24 февраля 2026, 09:34
Российский дрон атаковал грузовики в Харьковской области: есть пострадавшие
24 февраля 2026, 09:29
Зеленский показал бункер на Банковой и обратился к украинцам
24 февраля 2026, 09:05
РФ ночью запустила по Украине "Искандер" и более 130 БПЛА: как отработала ПВО
24 февраля 2026, 08:53
Подозреваемую во львовском теракте заключили под стражу до апреля
24 февраля 2026, 08:45
$30 000 за уклонение от ответственности: в Тернополе раскрыли незаконную схему
24 февраля 2026, 08:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
