Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных

Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с 2-мя погибшими и 5-ю травмированными

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 23 февраля на автодороге сообщением "Шепетовка – Пленное – Бердичев" вблизи села Хролин Шепетовского района.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля Hyundai, житель села Новоселица, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21063, за рулем которого находился 73-летний житель села Хролин.

В результате ДТП водитель "ВАЗ 21063" от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 46-летняя пассажирка скончалась при оказании медицинской помощи в Шепетовской многопрофильной больнице.

Еще двое пассажиров этого автомобиля – мужчины в возрасте 32 и 52 лет – получили телесные повреждения.

Также травмировался водитель Hyundai и двое его пассажиров - 76-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Водителя Hyundai полицейские задержали. Он находится под стражей в медицинском заведении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

