Сообщницей подозреваемой в теракте во Львове оказалась несовершеннолетняя

фото: Национальная полиция

17-летняя девушка позвонила в полицию и сообщила о якобы воровстве на месте, где затем произошел теракт

Об этом заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил на пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По его словам, подозреваемой "только недавно исполнилось 17 лет". Именно она позвонила по телефону на горячую линию полиции, когда другая фигурантка заложила взрывчатку и покинула место будущего теракта.

Правоохранителю она сообщила, что по адресу, где уже лежала взрывчатка, неизвестные совершают кражу в магазине. Девушка попросила, чтобы на место выехал представитель полиции.

После теракта девушка была задержана в Харькове. Сейчас она дает показания.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Жертвы и пострадавшие

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька , которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Обстоятельства взрыва

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.