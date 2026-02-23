21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
21:29  23 февраля
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 20:28

Сообщницей подозреваемой в теракте во Львове оказалась несовершеннолетняя

23 февраля 2026, 20:28
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

17-летняя девушка позвонила в полицию и сообщила о якобы воровстве на месте, где затем произошел теракт

Об этом заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил на пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По его словам, подозреваемой "только недавно исполнилось 17 лет". Именно она позвонила по телефону на горячую линию полиции, когда другая фигурантка заложила взрывчатку и покинула место будущего теракта.

Правоохранителю она сообщила, что по адресу, где уже лежала взрывчатка, неизвестные совершают кражу в магазине. Девушка попросила, чтобы на место выехал представитель полиции.

После теракта девушка была задержана в Харькове. Сейчас она дает показания.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Жертвы и пострадавшие

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька , которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Обстоятельства взрыва

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
теракт Львов полиция пострадавшие
Взрывы в центре Львова: задержанной сообщено о подозрении в терроризме
23 февраля 2026, 08:49
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
22 февраля 2026, 09:43
Теракт во Львове: количество пострадавших возросло до 24
22 февраля 2026, 08:54
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
23 февраля 2026, 21:58
В Украине цена продажи муки практически сравнялась с себестоимостью: что происходит
23 февраля 2026, 21:55
На Днепропетровщине мужчина убил собственного отца
23 февраля 2026, 21:35
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
23 февраля 2026, 21:29
СБУ и МВД требуют ограничить работу Telegram в Украине
23 февраля 2026, 21:21
В Ровенской области мужчина до смерти забил знакомого
23 февраля 2026, 21:15
РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области
23 февраля 2026, 21:03
Украинцы, по крайней мере, подавляющее большинство, питали иллюзию, что Россия никогда не нападет на Украину
23 февраля 2026, 20:47
Хотела спасти дочь: на Буковине аферисты выманили у пенсионерки 300 тысяч
23 февраля 2026, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »