"Очень громко бахнуло": свидетельница о взрыве в райотделе полиции Днепра
"Очень громко бахнуло": свидетельница о взрыве в райотделе полиции Днепра

Журналистка "Відомо" Елена, которая живет менее чем в 100 метрах от административного здания полиции в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, рассказала о вечере 23 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интернет-издание.

"Очень громко так бахнуло. Я испугалась, думала: тревоги нет, что за взрывы", – отметила Елена.

По ее словам, звук можно было спутать с обстрелом, а эхо от взрыва шло по земле.

Правоохранители сообщают, что инцидент произошел около 20.30. Пострадавших нет. Взрыв повредил окна, мебель и компьютерную технику, а также припаркованный рядом автомобиль.

На месте работали взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства произошедшего.

Следователи Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры расследуют взрыв как террористический акт.

Напомним, в Николаеве 23 февраля также произошел взрыв, в результате которого ранены семеро работников Нацполиции, и проверяется версия по террористическому акту.

Кроме того, в ночь на 22 февраля в Львове произошли два взрыва. Погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилько, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым. Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

