Зеленский показал бункер на Банковой и обратился к украинцам

Скриншот с видео

Об этом говорится в видеообращении главы государства, передает RegioNews.

Президент подчеркнул, что Украина сохранила независимость и государственность, а оккупантам не удалось сломить украинцев.

"Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И вот это действительно очень много говорит о нашем сопротивлении, о том, как же борется Украина все это время. По этим словам - миллионы наших людей. По этим словам – большая смелость, очень тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", – отметил Зеленский.

Он также показал бункер на Банковой, где проходили первые переговоры с лидерами мира и принимались критически важные решения в начале войны. Именно здесь он общался с президентом США Джо Байденом, получил предложение о эвакуации и ответил, что Украине нужно оружие, а не такси.

Президент подчеркнул, что украинцы превратили страх и гнев в энергию для борьбы, и именно благодаря этому государство выстояло. Он упомянул все ключевые этапы обороны и освобождения городов: Буча, Ирпень, Харьков, Николаев, Мариуполь, Балаклея, Изюм, Херсон и другие.

"Мы поднимаемся, возвращаемся и продолжаем бороться, потому что боремся за жизнь. За право стоять на своей земле, дышать своим воздухом" – заявил Зеленский.

