Фото: скриншот

В понедельник, 23 февраля, под вечер российские оккупанты обстреляли Центральный район Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Под ударом находился частный сектор. Повреждены дома мирных жителей и сеть газоснабжения. К счастью, пострадавших нет.

Отмечается, что вся необходимая помощь людям, чьи дома получили повреждения, будет оказана в максимально короткие сроки.

Больше о последствиях очередной вражеской атаки – в видео.

Напомним, на Херсонщине за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще 5 – ранены.