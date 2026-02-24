Фото: Национальная полиция

В Тернополе правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в требовании 30 тысяч долларов США за "решение вопроса" об избежании ответственности военнослужащим

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, во время действия военного положения группа лиц организовала незаконную схему заработка. Дельцы якобы через служебных лиц способствовали увольнению со службы в Вооруженных силах Украины и помогали избежать ответственности за самовольный уход из воинской части.

Как установили правоохранители, к сделке причастен житель Тернополя 1992 года рождения. По версии следствия, он пообещал военному за 30 тысяч долларов повлиять на должностное лицо ВСУ.

За эти средства фигурант гарантировал избежание уголовной ответственности, перевод в одну из воинских частей во Львовской или Тернопольской области и последующее увольнение со службы.

Мужчину задержали при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. За суммы от 12 до 18 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.