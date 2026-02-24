09:34  24 февраля
24 февраля 2026, 09:29

Российский дрон атаковал грузовики в Харьковской области: есть пострадавшие

24 февраля 2026, 09:29
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 24 февраля, российские военные совершили атаку на Богодуховский район, предварительно с применением БпЛА типа "Герань-2"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Вражеская атака произошла около 05:50 на автодороге Харьков-Киев, между городом Валки и селом Мандричино.

Россияне ударили по припаркованным грузовым автомобилям. 42-летний водитель получил ранения, еще один водитель находится без сознания. Оба пострадавших госпитализированы.

Российский дрон атаковал грузовики в Харьковской области: есть пострадавшие

Кроме того, 23 февраля около 12:00 россияне нанесли удар FPV-дроном по селу Красный Яр Чугуевского района. Ранения получили 45-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Напомним, ночью 24 февраля российские военные атаковали беспилотниками и авиабомбой три района Днепропетровщины. Повреждены дома, погиб мужчина.

Харьковская область война обстрелы беспилотники грузовики пострадавшие
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
