Фото: прокуратура

Во вторник, 24 февраля, российские военные совершили атаку на Богодуховский район, предварительно с применением БпЛА типа "Герань-2"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Вражеская атака произошла около 05:50 на автодороге Харьков-Киев, между городом Валки и селом Мандричино.

Россияне ударили по припаркованным грузовым автомобилям. 42-летний водитель получил ранения, еще один водитель находится без сознания. Оба пострадавших госпитализированы.

Кроме того, 23 февраля около 12:00 россияне нанесли удар FPV-дроном по селу Красный Яр Чугуевского района. Ранения получили 45-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Напомним, ночью 24 февраля российские военные атаковали беспилотниками и авиабомбой три района Днепропетровщины. Повреждены дома, погиб мужчина.