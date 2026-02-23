В полиции прокомментировали взрыв в Днепре

фото: Национальная полиция

Взрыв произошел около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе города

Об этом сообщила спикер Нацполиции области Анна Старчевская, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По ее словам, взрыв произошел около 20:30, предварительно никто не пострадал.

Причину взрыва устанавливают. В настоящее время на месте работают взрывотехники.

Напомним, в Днепре вечером в понедельник, 23 февраля, произошел взрыв. В результате взрыва было повреждено здание отдела полиции.