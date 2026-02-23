В полиции прокомментировали взрыв в Днепре
Взрыв произошел около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе города
Об этом сообщила спикер Нацполиции области Анна Старчевская, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.
По ее словам, взрыв произошел около 20:30, предварительно никто не пострадал.
Причину взрыва устанавливают. В настоящее время на месте работают взрывотехники.
Напомним, в Днепре вечером в понедельник, 23 февраля, произошел взрыв. В результате взрыва было повреждено здание отдела полиции.
На Днепропетровщине мужчина убил собственного отца
