21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
16:19  23 февраля
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
23 февраля 2026, 22:12

В полиции прокомментировали взрыв в Днепре

23 февраля 2026, 22:12
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Взрыв произошел около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе города

Об этом сообщила спикер Нацполиции области Анна Старчевская, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По ее словам, взрыв произошел около 20:30, предварительно никто не пострадал.

Причину взрыва устанавливают. В настоящее время на месте работают взрывотехники.

Напомним, в Днепре вечером в понедельник, 23 февраля, произошел взрыв. В результате взрыва было повреждено здание отдела полиции.

Днепр взрыв полиция происшествия
23 февраля 2026
07 августа 2025
