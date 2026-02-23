В прошлом году Россия вывезла с оккупированных территорий 2 млн тонн зерна
• Товарооборот Украины – 125 млрд долларов.
• Мы продаем за границу на 40 млрд долларов, а закупаем на 85 млрд. Разрыв – вдвое. Мы – типичная импортозависимая страна.
• Экспорт упал на 3%, а вот импорт прыгнул на 20%.
• В физическом измерении товарооборот упал на 13%.
• На 32% рухнул экспорт продовольствия.
• Иссякли запасы прошлых урожаев и упали объемы соевых бобов, рапса, масла.
• ЕС ограничил торговый режим с Украиной и ввел квоты.
• Номинальное увеличение экспорта только за счет чугуна и проката.
• 40% всего импорта – это машины, оборудование, транспорт.
• 15% всего импорта – химия.
• Физически импорт товаров вырос на 23% во всех группах, кроме минеральных продуктов, меха и керамики.
• На 48% вырос импорт топливно-энергетических товаров (результат энергетической войны, выгодной иностранным производителям).
• Втрое увеличилась закупка газа.
• В 2,5 раза – уголь.
• 56% доходов от торговли – вывоз с/х-продукции.
• Второй после ЕС торговый партнер – Китай (товарооборот с ним – 21 млрд долларов, или 17% общего товарооборота).
• 70% китайского импорта – машины и оборудование.
• Третий партнер – Турция.
• 43% нашего экспорта в Турцию – кукуруза.
• Египет – основной рынок сбыта нашего зерна.
• Россия существенно нарастила свои показатели экспорта за счет сырья с оккупированных территорий.
• В прошлом году Россия вывезла с оккупированных территорий 2 млн т ушедшего в Египет (54%) зерна, Бангладеш, Ливан, Турцию, Сирию, Джибути, Саудовскую Аравию и Вьетнам.
• Россия также вывозит с оккупированных территорий уголь, кокс, каолин, руду, соду, сталь.