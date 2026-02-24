21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
16:19  23 февраля
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
24 февраля 2026, 07:48

В Днепре взрыв в полицейском здании расследуют как теракт

24 февраля 2026, 07:48
Фото: Национальная полиция
Через взрыв в административном здании полиции Днепра следователями начато досудебное расследование по факту террористического акта

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры следователями СВ УСБУ области начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Взрывной волной повреждены административное здание, окна помещения и припаркованный рядом автомобиль.

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Днепре вечером в понедельник, 23 февраля, произошел взрыв в Амур-Нижнеднепровском районе города. Было повреждено здание отдела полиции. К счастью, никто не пострадал.

Как известно, чуть раньше в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Пострадали семь сотрудников патрульной полиции, припарковавшие там свои автомобили.

В полиции прокомментировали взрыв в Днепре
23 февраля 2026, 22:12
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
23 февраля 2026, 21:29
В Николаеве произошел взрыв, пострадали семь полицейских
23 февраля 2026, 19:33
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще 5 – ранены
24 февраля 2026, 08:06
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
24 февраля 2026, 07:49
Военные РФ атаковали три района Днепропетровщины: есть погибший
24 февраля 2026, 07:37
В Киевской области Mercedes влетел в припаркованный автомобиль: есть пострадавший
24 февраля 2026, 07:28
Укрзализныця сообщила об ограничении движения поездов в нескольких регионах
24 февраля 2026, 07:21
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ на фронте
24 февраля 2026, 07:15
918 ударов по Запорожской области: один человек погиб, шесть ранены
24 февраля 2026, 07:04
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
