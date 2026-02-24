В Днепре взрыв в полицейском здании расследуют как теракт

Фото: Национальная полиция

Через взрыв в административном здании полиции Днепра следователями начато досудебное расследование по факту террористического акта

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры следователями СВ УСБУ области начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Взрывной волной повреждены административное здание, окна помещения и припаркованный рядом автомобиль.

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Днепре вечером в понедельник, 23 февраля, произошел взрыв в Амур-Нижнеднепровском районе города. Было повреждено здание отдела полиции. К счастью, никто не пострадал.

Как известно, чуть раньше в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Пострадали семь сотрудников патрульной полиции, припарковавшие там свои автомобили.