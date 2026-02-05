Во Львове аферист расплатился дистанционно с чужой карты: как это произошло

Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили 22-летнего парня. ранее уже имевшего судимости, на новом преступлении. На этот раз он расплатился в магазине деньгами с чужой карты

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, аферист получил реквизиты банковской карты потерпевшего, привязал ее к своему мобильному банковскому приложению и совершил покупку мобильного телефона. Известно, что сумма ущерба составляет около 12 тысяч гривен.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Аферисту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов". Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами.