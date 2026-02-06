Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото и видеоматериалы по обмену пленными, состоявшемся 5 февраля

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В этот день домой вернулись 157 граждан Украины.

Среди них – военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

Значительная часть из них находилась в плену еще с 2022 года.

Этот обмен стал возможным благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных органов.

В структурах, участвовавших в процессе, подчеркнули, что жизнь каждого украинца является высокой ценностью, и работа продолжается для освобождения всех граждан страны из плена.

Напомним, 5 февраля в Украину вернулись 157 военнопленных. По словам президента Владимира Зеленского, этот обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать.

Как известно, во время очередного обмена военнопленными в Украину вернулся житель Львовской области Назар Далецкий, более двух лет считавшийся погибшим на фронте.

