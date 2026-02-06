15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
06 февраля 2026, 09:45

СБУ показала уникальные кадры обмена пленными

06 февраля 2026, 09:45
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото и видеоматериалы по обмену пленными, состоявшемся 5 февраля

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В этот день домой вернулись 157 граждан Украины.

Среди них – военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

Значительная часть из них находилась в плену еще с 2022 года.

Этот обмен стал возможным благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных органов.

В структурах, участвовавших в процессе, подчеркнули, что жизнь каждого украинца является высокой ценностью, и работа продолжается для освобождения всех граждан страны из плена.

Напомним, 5 февраля в Украину вернулись 157 военнопленных. По словам президента Владимира Зеленского, этот обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать.

Как известно, во время очередного обмена военнопленными в Украину вернулся житель Львовской области Назар Далецкий, более двух лет считавшийся погибшим на фронте.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
