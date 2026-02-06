16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 08:26

Зниклу 13-річну дівчинку зі Львівщини знайшли мертвою на кризі річки

06 лютого 2026, 08:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 5 лютого, у селі Львівського району на кризі річки виявили тіло 13-річної Ірини Радилецької із селища Журавно. Пошуки зниклої дівчини тривали майже добу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дитина зникла 4 лютого близько 8:46. За попередньою інформацією, дівчина вийшла з дому до школи, однак у навчальному закладі того дня не з'явилася.

Наступного дня мати звернулася до поліції із заявою про зникнення доньки.

"Розшук дитини у Стрийському районі припинено у зв’язку з трагічними обставинами. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", – зазначили у поліції.

Попередньо, на тілі дитини попередньо не виявили ознак насильницької смерті. Тіло неповнолітньої скерували на експертизу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Волині 44-річний чоловік отримав підозру у розбещенні малолітньої. Виявилось, що він в соцмережі прикидався 16-річним підлітком. За місцем його проживання та в автомобілі, яким він користувався, правоохоронці вилучили мобільний телефон, у якому виявлено докази протиправної діяльності

Раніше в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
