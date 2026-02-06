Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупационные войска захватили село в Харьковской области и продвинулись еще в двух областях

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной DeepState, передает RegioNews.

По обнародованной информации, враг оккупировал Дегтярное (Чугуевский район, Харьковская область), а также продвинулся вблизи Грабовского (Сумский район, Сумская область), Милаевки (Курская область) и Никифоровки (Бахмутский район, Донецкая область).

Враг оккупировал Дегтярное в Харьковской области

Напомним, в январе 2026 года российские войска оккупировали 245 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре и ноябре прошлого года.