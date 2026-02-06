Иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 6 февраля, российские военные продолжают атаки беспилотниками на областной центр

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате одной из атак повреждены здания гаражного кооператива одного из районов города.

Предварительно известно об одном пострадавшем человеке.

На место направлены экстренные службы.

Напомним, в Запорожье с начала года более 300 домов получили повреждения из-за обстрелов, среди них – 97 многоэтажек.