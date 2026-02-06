Фото: Регина Харченко

Только за январь в Запорожье из-за российских обстрелов повреждены 223 жилых дома

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.

"Только за январь 2026 года россияне повредили 233 здания. Среди них – 71 многоэтажка и 152 частных дома. За неделю враг атакует десятки объектов: за первую неделю того же января было повреждено 19 многоэтажек; за первую неделю февраля это 83 дома: 26 многоэтажек и 57 частных домовладений", – написала она.

Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения россияне нанесли повреждения 1291 многоэтажке и 2674 домам частного сектора. 38 многоэтажек и 54 частных дома были либо разрушены, либо очень сильно повреждены.

Напомним, утром 6 февраля в результате вражеской атаки на Запорожский район погибли два человека. Россияне ударили беспилотником по Вольнянску.