На Буковине иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Авария произошла на улице Кафедральной в областном центре. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Предварительно 31-летний водитель Toyota Prius сбил 40-летнюю женщину, когда она переходила дорогу в пределах регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.

"Следователи Черновицкого РУП внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

