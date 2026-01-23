Угрожал повредить админздание: на Львовщине задержали мужчину с гранатами

Фото: Национальная полиция

Во Львовском районе задержали мужчину, который сам сообщил полицию о боеприпасах и угрожал повредить админздание

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 40-летний мужчина 17 января обратился к правоохранителям, заявив, что у него есть гранаты и патроны и может их использовать для повреждения одного из административных зданий в городе Пустомыты.

Полицейские разыскали злоумышленника и задержали его.

Во время задержания у него были обнаружены три гранаты Ф-1, 30 патронов калибра 5,45 мм, а в дальнейшем, во время обыска по месту жительства, правоохранители обнаружили еще одну гранату, 180 патронов, револьвер и четыре магазина к автомату Калашникова.

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, полиция устанавливает происхождение боеприпасов. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в столичном хостеле мужчина взорвал гранату после ссоры с соседом. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Пока фигурант находится под стражей.