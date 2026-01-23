Погрожував пошкодити адмінбудівлю: на Львівщині затримали чоловіка з гранатами

Фото: Національна поліція

У Львівському районі затримали чоловіка, який сам повідомив правоохоронцям про боєприпаси і погрожував пошкодити адмінбудівлю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 40-річний чоловік 17 січня звернувся до правоохоронців, заявивши, що має гранати та патрони і може їх використати для пошкодження однієї з адміністративних будівель у місті Пустомити

Поліцейські розшукали зловмисника та затримали його.

Під час затримання у нього було виявлено три гранати Ф-1, 30 патронів калібру 5,45 мм, а в подальшому, під час обшуку за місцем проживання, правоохоронці виявили ще одну гранату, 180 патронів, револьвер та чотири магазини до автомата Калашникова.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами та вибуховими речовинами. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, поліція встановлює походження боєприпасів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в столичному хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Наразі фігурант перебуває під вартою.