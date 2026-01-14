Конфликт с соседом: в Киеве мужчина взорвал гранату в хостеле

Фото: полиция

Событие произошло в ночь на 9 января в хостеле по улице Жилянской. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который во время конфликта бросил гранату в соседа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что оба мужчины недавно приехали в столицу. Они вместе выпивали, но впоследствии поссорились. Во время конфликта один из них достал гранату и бросил ее в сторону оппонента. 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате, поэтому в результате взрыва никто не пострадал.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас фигурант находится под стражей.

За совершенное задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

