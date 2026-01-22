14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 15:35

Во Львовской области мужчина с ножом напал на сожителя сестры

22 января 2026, 15:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 19 января около 3:00. Правоохранителям сообщили, что в одной из квартир на улице Стуса в Шептицком ранен мужчина

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Выяснилось, что произошел конфликт между 25-летним сожителем владелицы квартиры и ее 21-летним братом. Во время ссоры младший нанес старшему удар ножом в область брюшной полости. Потерпевшего госпитализировали.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц, причем следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.

нападение полиция Львовская область
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
