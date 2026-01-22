Во Львовской области мужчина с ножом напал на сожителя сестры

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 19 января около 3:00. Правоохранителям сообщили, что в одной из квартир на улице Стуса в Шептицком ранен мужчина

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Выяснилось, что произошел конфликт между 25-летним сожителем владелицы квартиры и ее 21-летним братом. Во время ссоры младший нанес старшему удар ножом в область брюшной полости. Потерпевшего госпитализировали.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц, причем следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.