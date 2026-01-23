Во Львове при разгрузке гранитных плит погиб 72-летний мужчина

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове правоохранители устанавливают обстоятельства трагической гибели 72-летнего мужчины во время выполнения работ. Еще один пострадавший получил телесные повреждения и находится под наблюдением врачей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 21 января около 15:50 на улице Луганской.

При разгрузке гранитных плит из транспортного контейнера одна из плит упала на двух мужчин – рабочего и охранника. В результате полученных травм 72-летний мужчина погиб на месте происшествия. Другого потерпевшего – 50-летнего мужчину – с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

По этому факту следователи отдела открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований законодательства об охране труда.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы сроком до семи лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без такого.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Тернопольской области работник погиб на предприятии. Трагедия произошла в сентябре 2025 года в городе Збараж. По предварительным данным, во время сварочных работ его ноги затащили в шнековый механизм (транспортную ленту). От полученных травм он умер на месте.