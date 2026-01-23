На Львовщине пьяный водитель автомобиля сбил двух пешеходов

Фото: полиция

ДТП произошло 22 января около 19:00 в селе Жупаны Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Chevrolet Lacetti, 38-летний житель района, сбил двух пешеходов – жителей Стрыйского района в возрасте 16 и 24 лет.

В результате ДТП 24-летний пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

Установлено, что мужчина находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

