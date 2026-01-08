15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
14:59  08 января
В Украину идут 30-градусные морозы
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
UA | RU
UA | RU
08 января 2026, 14:39

Нанес государству 72 млн грн ущерба: на Львовщине ДБР подозревает бывшего чиновника Нацгвардии

08 января 2026, 14:39
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Бывшему начальнику инженерной службы Нацгвардии сообщено о подозрении из-за нанесенного государству ущерба более 72 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2024 году чиновник составил рапорт о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях. На основании этого в январе-мае 2024 года было начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение.

Следствие установило, что соответствующие работы – возведение фортификационных сооружений и установка невзрывных ограждений – выполнялись вне линии боевого столкновения.

Предварительно государству нанесен ущерб на сумму более 72 млн грн. Обстоятельства подтверждены аудитом.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Прокуратура готовит гражданский иск о возмещении нанесенного государству ущерба.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет ТУ ГБР во Львове.

Напомним, у украинского топ-чиновника нашли 5 тонн золота, хранящегося в Москве. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации. На сегодняшний день он владеет золотом на 4 млрд гривен.

Читайте также: "Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР подозрение Нацгвардия прокуратура ущерб Чиновник государство Львовская область
Брал деньги за растаможку: на Львовщине таможенника задержали на взяточничестве
07 января 2026, 13:35
Чиновник ГПСУ требовал 10% "отката" за поставку запчастей для воинских частей
06 января 2026, 17:58
На Днепропетровщине офицер за $9000 обещал "организовать" ротацию бойца с передовой
06 января 2026, 17:27
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Умер известный украинский дирижер
08 января 2026, 16:35
В Харьковской области пьяный мужчина напал с ножом на 21-летнего парня
08 января 2026, 16:15
На Волыни аферисты выманили кругленькую сумму у 80-летнего дедушки
08 января 2026, 15:55
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
08 января 2026, 15:50
Во Львове прошла акция в поддержку пограничников
08 января 2026, 15:19
Непогода в Украине усложнила движение: ДТП и ограничения на дорогах в семи областях
08 января 2026, 15:08
В Украину идут 30-градусные морозы
08 января 2026, 14:59
Шуфричу разрешили выйти из-под стражи
08 января 2026, 14:35
4000 долларов за побег в Молдову: в Одесской области разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через границу
08 января 2026, 14:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »