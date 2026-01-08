Нанес государству 72 млн грн ущерба: на Львовщине ДБР подозревает бывшего чиновника Нацгвардии

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2024 году чиновник составил рапорт о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях. На основании этого в январе-мае 2024 года было начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение.

Следствие установило, что соответствующие работы – возведение фортификационных сооружений и установка невзрывных ограждений – выполнялись вне линии боевого столкновения.

Предварительно государству нанесен ущерб на сумму более 72 млн грн. Обстоятельства подтверждены аудитом.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Прокуратура готовит гражданский иск о возмещении нанесенного государству ущерба.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет ТУ ГБР во Львове.

