15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
14:59  08 січня
В Україну йдуть 30-градусні морози
12:44  08 січня
У Києві приспустили найбільший прапор України
08 січня 2026, 14:39

Завдав державі 72 млн грн збитків: на Львівщині ДБР підозрює колишнього посадовця Нацгвардії

08 січня 2026, 14:39
Фото: Прокуратура України
Колишньому начальнику інженерної служби Нацгвардії повідомлено про підозру через завдані державі збитки понад 72 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2024 році посадовець склав рапорт про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях. На підставі цього у січні-травні 2024 року було нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду.

Слідство встановило, що відповідні роботи – зведення фортифікаційних споруд та встановлення невибухових загороджень – виконувалися поза лінією бойового зіткнення.

Попередньо державі завдано збитків на суму понад 72 млн грн. Обставини підтверджено аудитом.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Прокуратура готує цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ТУ ДБР у місті Львові.

Нагадаємо, в українського топ-чиновника знайшли 5 тонн золота, яке той зберігає у Москві. Про це свідчать дані його електронної декларації. На сьогодні він володіє золотом на 4 млрд гривень.

Читайте такж: "Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні

ДБР підозра Нацгвардія прокуратура збитки Чиновник держава Львівська область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
