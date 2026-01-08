Завдав державі 72 млн грн збитків: на Львівщині ДБР підозрює колишнього посадовця Нацгвардії

Фото: Прокуратура України

За даними слідства, у 2024 році посадовець склав рапорт про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях. На підставі цього у січні-травні 2024 року було нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду.

Слідство встановило, що відповідні роботи – зведення фортифікаційних споруд та встановлення невибухових загороджень – виконувалися поза лінією бойового зіткнення.

Попередньо державі завдано збитків на суму понад 72 млн грн. Обставини підтверджено аудитом.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Прокуратура готує цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ТУ ДБР у місті Львові.

