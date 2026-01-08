Завдав державі 72 млн грн збитків: на Львівщині ДБР підозрює колишнього посадовця Нацгвардії
Колишньому начальнику інженерної служби Нацгвардії повідомлено про підозру через завдані державі збитки понад 72 млн грн
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, у 2024 році посадовець склав рапорт про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях. На підставі цього у січні-травні 2024 року було нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду.
Слідство встановило, що відповідні роботи – зведення фортифікаційних споруд та встановлення невибухових загороджень – виконувалися поза лінією бойового зіткнення.
Попередньо державі завдано збитків на суму понад 72 млн грн. Обставини підтверджено аудитом.
Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Прокуратура готує цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ТУ ДБР у місті Львові.
Нагадаємо, в українського топ-чиновника знайшли 5 тонн золота, яке той зберігає у Москві. Про це свідчать дані його електронної декларації. На сьогодні він володіє золотом на 4 млрд гривень.
