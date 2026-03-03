Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, но речь идет о Викторе Медведчуке.

Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экснардеп создал и возглавил организованную группу, фактически похитившую часть магистрального нефтепродуктопровода. Стоимость объекта на тот момент составила 1,4 млрд. грн.

Для реализации схемы организаторы привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных выводов в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.

После получения контроля над нефтепроводом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн. евро доходов, полученных преступным путем.

Бывшему депутату инкриминировано:

организацию завладения имуществом в особо крупных размерах;

отмывание средств;

злоупотребление полномочиями;

подделку экспертных выводов.

Поскольку он находится на территории РФ, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia – заочно).

Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство – они находятся в розыске.

Напомним, Киевская областная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 24 га леса в Обуховском районе Киевщины. Речь идет о земельных участках, незаконно выведенных из госфонда в пользу семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука.