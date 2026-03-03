12:13  03 марта
03 марта 2026, 12:36

Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд

03 марта 2026, 12:36
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата, организовавшего масштабную схему завладения государственным имуществом

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, но речь идет о Викторе Медведчуке.

Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экснардеп создал и возглавил организованную группу, фактически похитившую часть магистрального нефтепродуктопровода. Стоимость объекта на тот момент составила 1,4 млрд. грн.

Для реализации схемы организаторы привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных выводов в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.

После получения контроля над нефтепроводом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн. евро доходов, полученных преступным путем.

Бывшему депутату инкриминировано:

  • организацию завладения имуществом в особо крупных размерах;
  • отмывание средств;
  • злоупотребление полномочиями;
  • подделку экспертных выводов.

Поскольку он находится на территории РФ, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia – заочно).

Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство – они находятся в розыске.

Напомним, Киевская областная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 24 га леса в Обуховском районе Киевщины. Речь идет о земельных участках, незаконно выведенных из госфонда в пользу семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

