Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд
Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата, организовавшего масштабную схему завладения государственным имуществом
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Правоохранители не называют имени подозреваемого, но речь идет о Викторе Медведчуке.
Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экснардеп создал и возглавил организованную группу, фактически похитившую часть магистрального нефтепродуктопровода. Стоимость объекта на тот момент составила 1,4 млрд. грн.
Для реализации схемы организаторы привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных выводов в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.
После получения контроля над нефтепроводом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн. евро доходов, полученных преступным путем.
Бывшему депутату инкриминировано:
- организацию завладения имуществом в особо крупных размерах;
- отмывание средств;
- злоупотребление полномочиями;
- подделку экспертных выводов.
Поскольку он находится на территории РФ, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia – заочно).
Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство – они находятся в розыске.
Напомним, Киевская областная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 24 га леса в Обуховском районе Киевщины. Речь идет о земельных участках, незаконно выведенных из госфонда в пользу семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука.