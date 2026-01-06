Фото: ОГП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Чиновник получил от частного предпринимателя 10 процентов стоимости автозапчастей, поставляемых для нужд воинской части. Общая сумма взятки составила 110 тыс. грн.

Закупка запчастей производилась в рамках процедур публичных закупок для обеспечения транспортных средств, используемых в зоне боевых действий.

Правоохранители задокументировали три факта получения фигурантом частей взятки, в том числе в июле и сентябре 2025 года.

2 января 2026 во время получения дежурной части средств чиновника задержали.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

