14:12  06 января
В Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка
13:25  06 января
На Харьковщине легковушка врезалась в маршрутку на встречной полосе: 18 пострадавших
10:32  06 января
На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: она погибла
06 января 2026, 17:27

На Днепропетровщине офицер за $9000 обещал "организовать" ротацию бойца с передовой

06 января 2026, 17:27
Фото: ГБР
Правоохранители задержали военнослужащего одной из частей Днепропетровской области, который за взятку обещал долгое время на передовой семье бойца включить его в списки на ротацию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, семья бойца, около полугода находившегося на фронте, потеряла с ним связь. В поисках информации о судьбе близкого человека родственники через знакомых вышли на чиновника. Тот сообщил, что с бойцом "все хорошо", а отсутствие связи объяснил невозможностью выйти на контакт.

Воспользовавшись эмоциональным состоянием семьи и ее беспокойством, офицер заявил, что за взятку может "договориться" о включении бойца в списки на ротацию, ссылаясь на якобы имеющиеся связи. За свои "услуги" он захотел 9 тыс. долларов и настаивал на срочной передаче средств "под елку".

Передача денег прошла 1 января в Днепре. При получении взятки фигуранта задержали.

Военнослужащему объявили подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фигуранта заключили под стражу с возможностью внесения залога.

ГБР также проверяет возможную причастность к преступлению других лиц, в том числе командиров части.

В Днепропетровской области офицер за взятку обещал "организовать" ротацию бойца с передовой

Напомним, ранее в Хмельницком задержали военного, когда он получал 14 тысяч долларов за организацию незаконной переправки уклониста через госграницу в Румынию.

