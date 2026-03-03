12:13  03 марта
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
10:30  03 марта
В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет
08:21  03 марта
Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет
03 марта 2026, 12:42

В Киевской области накрыли три нелегальных АЗС

03 марта 2026, 12:42
Фото: БЭБ
Нелегальные автозаправочные станции функционировали в Вышгородском и Бучанском районах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

АЗС осуществляли розничную продажу горючего без лицензий на право розничной торговли, сертификатов качества и документов, подтверждающих происхождение горючего. Также на АЗС не использовали регистраторы расчетных операций.

Правоохранители изъяли более 7 тонн дизельного горючего, более 3 тонн бензина марки А-95 и 4 тонны сжиженного газа. Также изъяли наличные, полученные от незаконной реализации горючего.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к работе нелегальных АЗС.

В Киевской области накрыли три нелегальных АЗС

Напомним, ранее правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Борисполе Киевской области.

